Виктор Бут заявил, что принял бы участие в спецоперации на Украине

Фото: ФСБ России

Россиянин Виктор Бут, вызволенный из американской тюрьмы, признался, что готов принять участие в спецоперации России на Украине.

По его словам, он поддерживает СВО и задавался вопросом, почему ее не начали раньше.

"Но мы не были готовы. Всецело поддерживаю, и если была бы возможность и навыки необходимые, я бы, конечно, пошел", – рассказал он в интервью RT.

Россиянин был обменян на гражданку США Бриттни Грайнер 8 декабря в Абу-Даби. Бут отбывал тюремное наказание в США за торговлю оружием. К моменту освобождения россиянин отбыл почти половину 25-летнего срока.

Спецборт с Виктором Бутом приземлился в столичном аэропорту Внуково-2 около полуночи 8 декабря. Мужчину встретили его мать и жена.



Спецборт с Виктором Бутом приземлился в Москве

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