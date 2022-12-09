Эксперт объяснил, почему бизнесмена Бута не обменяли на шпиона Уилана

После длительных переговоров Москвы и Вашингтона 8 декабря в Россию вернулся бизнесмен Виктор Бут, который более 10 лет просидел в тюрьме в США по обвинению в торговле оружием. Его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. В РФ спортсменку осудили за контрабанду наркотиков. Рассказываем подробности и выясняем, был ли обмен равнозначным.



Возвращение на родину

Российского бизнесмена Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер 8 декабря в аэропорту Абу-Даби. В тот же день спецборт с россиянином приземлился Москве. Бут пробыл в заключении почти 15 лет.



Виктора Бута арестовали по запросу США в Таиланде в 2008 году. Россиянина обвиняли в планах продать ракеты класса "земля-воздух" террористической группировке. В 2010 году бизнесмена вывезли в Штаты. Там его признали виновным, приговорив к 25 годам тюрьмы и штрафу в 15 миллионов долларов . Сам он заявлял, что не признает обвинения, а также считает себя жертвой политического преследования. арестовали по запросу США в Таиланде в 2008 году. Россиянина обвиняли в планах продать ракеты класса "земля-воздух" террористической группировке. В 2010 году бизнесмена вывезли в Штаты. Там его признали виновным, приговорив. Сам он заявлял, что не признает обвинения, а также считает себя жертвой политического преследования. Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года. Причиной тому послужили вейпы с гашишным маслом, которые она провозила в своем багаже. Спортсменку арестовали по подозрению в попытке контрабанды наркотиков. В итоге суд приговорил ее к девяти годам колонии, а также штрафу в миллион рублей. Американка признала вину в непреднамеренном ввозе гашишного масла в РФ. Со слов баскетболистки, она якобы по ошибке взяла с собой препарат, полагая, что он медицинский.



Вернувшимся домой Буту и Грайнер не придется отбывать оставшуюся часть наказания, поскольку оба получили помилование. Владимир Путин рассказал, что Федеральная служба безопасности вела диалог об обмене заключенными.





Владимир Путин президент РФ ФСБ договаривалась изначально, вела переговоры, вот достигла таких результатов, о которых вы сейчас узнали. Контакты продолжаются, они по линии спецслужб никогда не прекращались.

По словам Путина, другие обмены тоже возможны, но это зависит от дальнейших переговоров и компромиссов между российско-американской стороной. "Мы не отказываемся от продолжения этой работы в будущем", – подчеркнул президент.

Известно, что в США Бут подвергался мощнейшему физическому и психическому давлению. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Условия, в которых содержат российских граждан в американских тюрьмах, сложно представить людям, подчеркнул он, добавив, что бизнесмен продемонстрировал силу характера и стойкость духа.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пожелал Буту скорейшей реабилитации.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Самый главный итог, что гражданин России, который 14 лет находился в плену фактически у американцев, в незаконном абсолютно заточении, вернулся на родину.

Вместе с тем официальный представитель Кремля добавил, что обмен заключенными между США и РФ нельзя считать шагом в сторону выхода из кризиса в российско-американских отношениях. "Двусторонние отношения продолжают оставаться в печальном состоянии", – подчеркнул он.

Примечательно, что Грайнер – не единственная американка, приговоренная в РФ к заключению. В России остаются и другие осужденные граждане США. В частности, речь идет про Пола Уилана, которого в 2018 году задержали в Москве. Его приговорили к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже. Семья Уилана была разочарована тем, что американца не освободили. Для Пола это катастрофа, сказал его брат Дэвид. При этом президент США Джо Байден заявил, что американская сторона и дальше будет добиваться освобождения Уилана.

"Мы не забыли о Поле Уилане. <...> Речь не шла о том, чтобы сделать выбор, какого гражданина США вернуть домой. <...> К сожалению, по совершенно неправомерным причинам Россия относится к делу Пола иначе, чем к делу Бриттни", – заявил он.



"Я не знал о своем отъезде"

Об ужасном самочувствии Бута после дороги сообщила его жена Алла. Она также отметила сильное истощение у мужа. Со слов супруги, он три дня не спал. Женщина также поблагодарила сотрудников МИД РФ и дипломатов от имени всей семьи Бута за его возвращение на родину. С ее слов, среди представителей американской стороны тоже были добрые люди.

"Виктор очень истощен и нервно, и физически. Мне больно смотреть на него. По сравнению с тем, как он выглядел три года назад, когда мы с дочерью ездили в США и месяц жили в городке Мэрион, посещая Виктора в тюрьме, сейчас он выглядит совершенно иначе", – пояснила Алла Бут.





Алла Бут жена освобожденного россиянина Виктора Бута Теперь главное – восстановить полностью здоровье Виктора. Мы будем вместе, сами, делать все для этого, но, конечно, ему понадобится и хорошая профессиональная медицинская помощь.

В свою очередь, сам Бут рассказал, что до последнего не знал об обмене. "Меня где-то в три часа ночи разбудили (в американской тюрьме. – Прим. ред.), сказали "собирайся" и принесли коробки. До этого я ничего не знал о своем отъезде", – признался он.

Россиянин также отметил, что не сталкивался с русофобией в американской тюрьме. "Я не встречался с русофобией ни со стороны персонала, (ни со стороны сокамерников. – Прим. ред.), в основном почти все мои соседи-заключенные были настроены с симпатией к России", – вспоминает он.

Супружеская чета Бутов также рассказала о своих планах на будущее, в частности, они надеются завершить дома ремонт. "Мы оба счастливы, что он снова дома и что мы вместе в этом доме, который его столько лет ждал. Даже маленький щенок, который появился у нас совсем недавно, никогда раньше не видевший Виктора, признал его сразу, улегся у Виктора в ногах и заснул", – поделилась Алла.



Неравноценный обмен?

Обмен бизнесмена Бута на спортсменку Грайнер – успех российской дипломатии, заявил в беседе с Москвой 24 политолог, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.





Александр Шатилов политолог Бут представляет собой более серьезную персону, и считаю, что этот обмен для американцев был неудачным. Если спортсменка задержана по криминальной статье, то в деле Бута прослеживается политический след прежде всего.

При этом Шатилов добавил, что договориться об освобождении Пола Уилана, по всей видимости, непросто. Возможно, у России есть планы на работу с американским шпионом, предположил политолог. Однако, по мнению эксперта, полный срок Уилан вряд ли отсидит, поскольку в отношениях между крупными государствами господствует рациональное начало.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social назвал обмен Бута на Грайнер позором для Штатов. "Какой тупой и непатриотичный позор для США", – написал он.

Экс-президент США также задался вопросом, в чем причина того, что осужденного за шпионаж Пола Уилана не включили в обмен.

