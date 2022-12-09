Гражданку США Криванек, отбывавшую наказание под Рязанью, депортировали из РФ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

45-летнюю гражданку США Сару Криванек, отбывавшую наказание в Рязанской области за нанесение ножевых ранений своему сожителю в Подмосковье, депортировали из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Рязанской области Наталью Епихину.

"В соответствии с законодательством Российской Федерации ее депортировали из страны", – сказала Епихина.

Информацию о депортации гражданки США подтвердил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. При этом он отметил, что не располагает иными подробностями процесса.

Женщина была осуждена по части 1 статьи 119 ("Угроза убийством") и пункту "в" части 2 статьи 115 ("Причинение легкого вреда здоровью с помощью предметов, используемых в качестве оружия") УК РФ. Суд вынес ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 3 месяца в колонии-поселении в Рязанской области.

В ноябре 2022 года обвиненную поместили в Центр временного содержания иностранных граждан на 30 суток с момента вынесения решения Железнодорожным районным судом Рязани – до 9 декабря 2022 года включительно.

Криванек приехала в Россию из США. В России она сожительствовала с мужчиной и вела уроки английского языка.

В ходе одной из ссор с сожителем Криванек нанесла ему ножевые ранения, которые не были опасны для жизни. В отношении женщины была избрана подписка о невыезде. Позже она купила билет на рейс в Атланту и прибыла в столичный аэропорт Шереметьево, где ее задержали сотрудники полиции. Тогда женщину решили поместить в СИЗО.

Накануне в Абу-Даби состоялся обмен россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. Они были осуждены в США и России на 25 и 9 лет соответственно. Граждане были отправлены в свои страны и освобождены от отбывания тюремных сроков.



ФСБ обнародовала кадры обмена Бута и Грайнер

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