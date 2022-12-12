11:15Политика
Виктор Бут вступил в ЛДПР
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Освобожденный из американской колонии россиянин Виктор Бут стал членом ЛДПР. Глава фракции Леонид Слуцкий написал об этом в своем официальном телеграм-канале.
Председатель прикрепил к публикации фото, на котором видно, как он вручает Буту партийный билет.
"Мы партия патриотов! Уверен, Виктор Бут – сильный духом и мужественный человек – займет в ней достойное место. Добро пожаловать в наши ряды", – говорится в сообщении.
Ранее Бут заявил, что принял бы участие в спецоперации РФ на Украине. По его мнению, ее нужно было начать раньше.
Россиянин был обменян на гражданку США Бриттни Грайнер 8 декабря в Абу-Даби. Бут отбывал тюремное наказание в США за торговлю оружием. К моменту освобождения россиянин отбыл почти половину 25-летнего срока.
Спецборт с Виктором Бутом приземлился в столичном аэропорту Внуково-2 около полуночи 8 декабря. Мужчину встретили его мать и жена.
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