Виктор Бут вступил в ЛДПР

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Освобожденный из американской колонии россиянин Виктор Бут стал членом ЛДПР. Глава фракции Леонид Слуцкий написал об этом в своем официальном телеграм-канале.

Председатель прикрепил к публикации фото, на котором видно, как он вручает Буту партийный билет.

"Мы партия патриотов! Уверен, Виктор Бут – сильный духом и мужественный человек – займет в ней достойное место. Добро пожаловать в наши ряды", – говорится в сообщении.

Ранее Бут заявил, что принял бы участие в спецоперации РФ на Украине. По его мнению, ее нужно было начать раньше.

Россиянин был обменян на гражданку США Бриттни Грайнер 8 декабря в Абу-Даби. Бут отбывал тюремное наказание в США за торговлю оружием. К моменту освобождения россиянин отбыл почти половину 25-летнего срока.

Спецборт с Виктором Бутом приземлился в столичном аэропорту Внуково-2 около полуночи 8 декабря. Мужчину встретили его мать и жена.

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