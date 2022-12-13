Приговорившая Бута судья назвала его обмен на Грайнер неравноценным

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Обмен россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер несправедлив, заявила РИА Новости бывшая окружная судья США Шира Шейндлин, которая была председателем на процессе в 2010–2012 годах и приговорила Бута к 25 годам тюрьмы. По ее словам, Штаты рассчитывали вернуть вместе с Грайнер Пола Уилана.

"Мы рады, что Бриттни Грайнер вернули, но она, на мой взгляд, не совершила никакого преступления, даже правонарушения, тогда как господин Бут был осужден за очень тяжкое преступление", – сказала она.

Шейндлин считает, что это была очень жесткая сделка со стороны РФ, поскольку Бут и Грайнер абсолютно не равны. Последняя была арестована за хранение запрещенного на территории РФ гашишного масла.

Гражданина России Виктора Бута обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер в Абу-Даби. На территории Америки Бут был осужден за торговлю оружием. К моменту освобождения он отбыл половину срока.

До этого СМИ сообщали о желании администрации президента США Джо Байдена обменять россиянина Бута на Грайнер и осужденного за шпионаж американца Пола Уилана.

Как сообщал Владимир Путин, диалог об обмене заключенными между РФ и США вела Федеральная служба безопасности. Глава государства подчеркнул, что переговоры между странами в этом направлении будут продолжены.

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