В Госдепе назвали эффективным канал переговоров между США и РФ об обмене заключенными

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США считают, что канал переговоров для обмена заключенными, согласованный президентами Владимиром Путиным и Джозефом Байденом, может оказаться эффективным и в будущем. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

"Я бы отметил следующее: есть каналы, по которым мы обсуждаем вопросы о заключенных. И они доказали, что являются эффективными во множестве случаев. И мы уверены, что они вновь окажутся эффективными", – приводит его слова ТАСС.

Виктора Бута в 2008 году осудили в США на 25 лет за торговлю оружием. Его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за хранение запрещенного в РФ гашишного масла, в аэропорту Абу-Даби 8 декабря после отбытия им почти половины тюремного срока в США. Оба заключенных были помилованы перед обменом и им не пришлось отбывать наказание в своих странах.

Ранее американский обозреватель Максимилиан Гесс назвал ошибкой договор между Россией и США об обмене Бута на Грайнер. В материале для Foreign Policy он назвал состоявшийся обмен победой Путина и ударом по нацбезопасности США.

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