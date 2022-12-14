Бут не будет требовать от властей США компенсации

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Виктор Бут, который провел в американской тюрьме 14 лет и вернулся в Россию после его обмена на баскетболистку Бритни Грайнер, заявил, что не будет требовать компенсаций от властей США. Об этом он заявил в интервью газете "Известия".

"Американцы никогда не признают ошибки своего правительства на официальном уровне. Связываться с этим? Я не хочу тратить годы на судебные процессы. Понимаете, это непродуктивно", – заявил он.

Бут рассказал, что сейчас он хотел бы вернуться к нормальной жизни, встретиться со всеми родственниками и провести время в Санкт-Петербурге.

Бута обменяли на Грайнер в аэропорту Абу-Даби 8 декабря. Перед обменом их обоих помиловали, поэтому им не пришлось отбывать наказание в своих странах.

Позже стало известно, что Бут вступил в ЛДПР. Глава фракции Леонид Слуцкий лично вручил ему партийный билет. Он указал, что ЛДПР является партией патриотов, поэтому Бут займет в ней достойное место.

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