Бут рассказал о планах по участию в каких-либо выборах

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Виктор Бут, который провел в американской тюрьме 14 лет и вернулся в Россию после его обмена на баскетболистку Бритни Грайнер, пока не планируют участвовать в каких-либо выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление россиянина.

Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в беседе с "Газетой.ру" рассказал, что Бут будет заниматься тем, что ему близко. Вместе с тем он напомнил, что у любого члена партии есть потенциальная возможность участвовать в различных выборах.

При этом Нилов призвал не гнаться за сенсациями, уверяя, что Бут станет депутатом Госдумы.

"Тем более что довыборы никакие не назначены, а выборы в Госдуму только через несколько лет. Нужно дать человеку выдохнуть, понять, чем он хочет заниматься, проявлять себя, и дальше все станет на свои места", – указал Нилов.

Бута обменяли на Грайнер в аэропорту Абу-Даби 8 декабря. Перед обменом их помиловали, поэтому им не пришлось отбывать наказание в своих странах.

Позже стало известно, что Бут вступил в ЛДПР. Глава фракции Леонид Слуцкий лично вручил ему партийный билет. Он указал, что ЛДПР является партией патриотов, поэтому Бут займет в ней достойное место.



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