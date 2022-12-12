В ЛДПР прокомментировали вступление Виктора Бута в партию

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Замруководителя центрального аппарата ЛДПР Анастасия Кашеварова прокомментировала вступление в партию Виктора Бута, который недавно был освобожден из американской колонии. Об этом сообщает телеканал "360".

"Никто у нас силой никого в партию не затаскивает. <…> Спустя долгое время Виктор Бут вернулся на родину, это было его желание вступить в партию, и партия рада таким членам", – отметила она.

По ее словам, нынешний глава фракции Леонид Слуцкий всячески содействует переговорам по обмену заключенными между Россией и США. Именно он добивался, чтобы Бут вернулся на территорию РФ, добавила Кашеварова.

По ее мнению, в его желании вступить в партию нет ничего удивительного, поскольку он придерживается тех же принципов: "не врать и не бояться".

Кроме того, Кашеварова обратила внимание на некоторую закономерность. Она отметила, что многие бывшие пленные становятся членами ЛДПР.

Что касается перспективы назначения Бута на какую-либо должность, Кашеварова уверена, что этот вопрос будет скоро решен.

"Потому что опыт, ум, патриотизм, выносливость и мужество Виктора Бута востребованы в партии. Партия в нем, как и он в ней, нуждается. Скорее всего, произойдут дальнейшие шаги", – резюмировала она.

В свою очередь, в КПРФ считают, что вступление Бута в ЛДПР – это не его личный выбор. Такое мнение выразил пресс-секретарь партии Александр Ющенко "Газете.ру".

Он назвал Бута стойким и преданным государству человеком, однако думает, что вручение ему партийного билета объясняется политтехнологией.

Ющенко также подчеркнул, что в КПРФ есть четкий регламент приема новых членов, который не связан с медийностью.

Ранее сообщалось, что Бут стал членом ЛДПР. Глава фракции Леонид Слуцкий рассказал об этом в соцсетях, прикрепив фото, на котором видно, как он вручает Буту партийный билет.

Председатель фракции назвал Бута сильным и мужественным человеком.

Россиянин был обменян на гражданку США Бриттни Грайнер 8 декабря в Абу-Даби. Бут отбывал тюремное наказание в США за торговлю оружием. К моменту освобождения россиянин отбыл почти половину 25-летнего срока.

Спецборт с Виктором Бутом приземлился в столичном аэропорту Внуково-2 около полуночи 8 декабря. Мужчину встретили его мать и жена.

Семья Бута надеется, что США передадут в посольство РФ его документы и рисунки

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