Илон Маск заявил, что не рассчитывает на успех первого полета своего корабля Starship

Фото: ТАСС/AP/Patrick Pleul

Американский бизнесмен, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что не рассчитывает на успех первого испытательного полета своего космического корабля Starship. Об этом он написал в Twitter.

Полет назначен на понедельник, 17 апреля. В районе 07:00–08:00 по местному времени (15:00–16:00 по Москве) компания SpaceX планирует отправить корабль на орбиту при помощи ракеты-носителя Super Heavy. Однако предприниматель сообщил, что, скорее всего, старт будет отложен.

Маск не стал говорить, что именно может пойти не так во время запуска. Однако он допустил, что двигатели ракеты могут быть самой уязвимой частью конструкции.

Ранее СМИ сообщали о том, что Илон Маск открыл собственную организацию в сфере искусственного интеллекта под названием X.AI. Предполагается, что она может составить конкуренцию компании OpenAI, которая создала чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT.

До этого американский бизнесмен предложил ввести пожизненное заключение для медиков, которые меняют пол несовершеннолетним детям.

Илон Маск заявил, что учетные записи российских властей не будут ограничиваться в Twitter

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!