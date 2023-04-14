Маск выступил за пожизненное заключение врачей, меняющих пол детям

Фото: AP Photo/Susan Walsh

Американский предприниматель Илон Маск предложил ввести пожизненное заключение для медиков, которые меняют пол несовершеннолетним детям. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

"Любой родитель или врач, который стерилизует ребенка до того, как тот станет взрослым, должен отправиться в тюрьму на всю жизнь", – указал предприниматель.

Так, во Флориде начал действовать запрет на проведение операций по смене пола детям. По информации СМИ, медицинский совет американского штата также запретил использовать блокаторы полового созревания и гормональную терапию.

В декабре прошлого года СМИ сообщали, что власти Шотландии одобрили инициативу, согласно которой жителям разрешат предоставить документы о смене пола с 16 лет. По данным прессы, предполагалось, что для получения документа о признании "приобретенного пола" больше не нужно иметь диагноз гендерной дисфории.

Также говорилось, что в Германии могут разрешить менять пол без прохождения стандартной процедуры раз в год. Подобное предложение выдвинули в министерстве юстиции страны. Сделать переход сможет человек, достигший возраста 14 лет.

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