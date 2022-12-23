В Шотландии разрешат менять пол с 16 лет

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Власти Шотландии одобрили инициативу, согласно которой жителям разрешат предоставить документы о смене пола с 16 лет. Об этом информирует Reuters.

В агентстве рассказали, что в общей сложности за одобрение закона проголосовали 86 депутатов, однако 39 выразили несогласие.

Теперь в стране будет снижен возраст, с которого можно юридически сменить пол. До этого законом разрешалось делать это с 18 лет.

Помимо этого, предполагается, что теперь для получения документа о признании "приобретенного пола" больше не нужно иметь диагноз гендерной дисфории. Чтобы совершить желанный переход, шотландцу следует показать доказательства, что он жил в нужном ему "приобретенном поле" в течение трех месяцев.

Ранее сообщалось, что в Германии могут разрешить менять пол без прохождения стандартной процедуры раз в год. Подобное предложение выдвинули в министерстве юстиции страны. Сделать переход сможет человек, достигший возраста 14 лет.

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