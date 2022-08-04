Гражданам Германии могут разрешить менять пол раз в год

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В Германии хотят разрешить менять пол в документах без прохождения специальной процедуры раз в год. Предложение выдвинули в министерстве юстиции страны. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Bild.
До этого заявку на смену пола в Германии могли рассмотреть после обязательной оплаты пошлины в 1 000 евро, прохождения психологического собеседования и заполнения большого количества документов.
Новый закон предполагает возможность смены пола путем обращения в органы записи актов гражданского состояния. Совершить переход сможет человек, достигший возраста 14 лет. Однако сменить пол после вступления закона в силу можно будет не чаще одного раза в год.
Известно, что инициативу не поддержали сторонники Христианско-демократического союза. Также к предложению негативно отнеслись представители правой партии "Альтернатива для Германии".
Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил запретить радужный ЛГБТ-флаг в стране. Депутат подчеркнул, что такой флаг нужно признать экстремистским на территории РФ. Он также выразил готовность самостоятельно внести соответствующий законопроект в Госдуму.
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