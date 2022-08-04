Гражданам Германии могут разрешить менять пол раз в год

Фото: depositphotos/mikdam

В Германии хотят разрешить менять пол в документах без прохождения специальной процедуры раз в год. Предложение выдвинули в министерстве юстиции страны. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Bild.

До этого заявку на смену пола в Германии могли рассмотреть после обязательной оплаты пошлины в 1 000 евро, прохождения психологического собеседования и заполнения большого количества документов.

Новый закон предполагает возможность смены пола путем обращения в органы записи актов гражданского состояния. Совершить переход сможет человек, достигший возраста 14 лет. Однако сменить пол после вступления закона в силу можно будет не чаще одного раза в год.

Известно, что инициативу не поддержали сторонники Христианско-демократического союза. Также к предложению негативно отнеслись представители правой партии "Альтернатива для Германии".

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил запретить радужный ЛГБТ-флаг в стране. Депутат подчеркнул, что такой флаг нужно признать экстремистским на территории РФ. Он также выразил готовность самостоятельно внести соответствующий законопроект в Госдуму.