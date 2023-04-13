Илон Маск предложил пользователям Twitter монетизировать свой контент

Фото: Adrien Fillon/ZUMA Press Wire/ТАСС

Американский предприниматель и владелец социальной сети Twitter Илон Маск предложил пользователям размещать в своих аккаунтах платные видео и текстовый контент для подписчиков.

"Подайте заявку с предложением подписки своим читателям – от длинных текстов до многочасовых видео", – написал бизнесмен на своей странице в Twitter.

Предполагается, что в течение 12 месяцев соцсеть не будет собирать средства, заработанные пользователями. В свою очередь, Twitter обещает продвигать творчество клиентов. Цель площадки, подчеркнул бизнесмен, заключается в создании максимального успеха пользователей.

Вместе с этим он заверил, что покинуть платформу можно будет в любое время, забрав при этом свои произведения.

Ранее Маск попал в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time. В материалах отмечалось, что предприниматель смог выделиться из толпы обычных представителей бизнеса своим воображением и стремлением. А после приобретения Twitter, считают журналисты, Маск стал самым богатым интернет-троллем на планете.

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