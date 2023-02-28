Илон Маск снова возглавил рейтинг самых богатых людей мира по версии Bloomberg

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Состояние американского бизнесмена Илона Маска оценивается в 187,1 миллиарда долларов, благодаря чему генеральный директор Tesla и SpaceX снова занял первое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg.

Он опередил президента группы Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно. Состояние последнего оценивается в 185,3 миллиарда долларов.

Свой выбор издание объяснило ростом стоимости акций Tesla почти на 70% с начала года. Компания смогла улучшить показатели продаж электромобилей на фоне снижения цен.

В прошлом году Forbes также подсчитал состояние Маска и Арно, оценив их в 176,8 и 188,6 миллиарда долларов соответственно.

В конце декабря прошлого года появилась информация, что глава SpaceX стал первым человеком за мировую историю, который потерял 200 миллиардов долларов. На тот момент СМИ сообщали, что состояние предпринимателя резко снизилось до 137 миллиардов долларов из-за падения акций компании Tesla.

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