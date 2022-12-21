Илон Маск сравнил Twitter с терпящим крушение самолетом

Фото: ТАСС/Ringo H.W. Chiu/АР

Американский предприниматель Илон Маск сравнил компанию Twitter с терпящим крушение самолетом. Об этом он сообщил в режиме онлайн в аудиокомнате в социальной сети Twitter.

"Если бы вы смотрели с моей стороны, то происходящее напомнило бы вам самолет, несущийся на высокой скорости к земле с горящими двигателями и неработающей приборной панелью", – сказал Маск.

По его словам, сокращая расходы в Twitter, 2023 год завершится для компании без убытков.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что уйдет с поста гендиректора Twitter после того, как найдет кого-нибудь "достаточно глупого, кто согласится на эту работу". Он также сообщил, что будет руководить командами программного обеспечения и серверов.

В начале недели Маск опубликовал опрос, в котором спросил у пользователей, стоит ли ему покинуть пост главы Twitter. Большинство пользователей проголосовали за его увольнение. В опросе приняли участие более 17,5 миллиона респондентов.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!