Илон Маск рассказал, когда покинет пост главы Twitter

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что уйдет с поста генерального директора Twitter после того, как найдет кого-нибудь "достаточно глупого, кто согласится на эту работу".

"После этого я буду руководить командами программного обеспечения и серверов", – написал он на своей странице в Twitter.

В начале недели Маск запустил опрос о том, оставаться ли ему главой Twitter. Большинство пользователей, принявших участие в голосовании, поддержали вариант с отставкой бизнесмена.

После этого телеканал CNBC сообщил, что Маск, пообещавший принять во внимание результаты опроса, уже приступил к поискам кандидатуры на замену во главе соцсети.

Ранее СМИ сообщали, что офис компании Twitter ищет новые инвестиции, чтобы покрыть приближающиеся выплаты по долгам. По информации журналистов, потенциальным инвесторам предлагают приобрести акции по цене 54,2 доллара за акцию. Это именно та цена, которую заплатил за каждую акцию Маск, чтобы выкупить компанию.

Илон Маск запустил опрос, стоит ли ему покинуть пост главы Twitter

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