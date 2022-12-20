Илон Маск начал искать кандидатов на пост главы Twitter – СМИ

Фото: TACC/John Raoux/AP

Американский предприниматель Илон Маск уже активно ищет того, кто сменит его на посту главы Twitter. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источник.

По информации телеканала, поиск начался еще до того, как Маск разместил в социальной сети опрос о том, стоит ли ему уходить с поста руководителя.

Однако отмечается, что сам предприниматель не стал давать комментарий по этому поводу.

Ранее Маск провел опрос, в котором спросил у пользователей, должен ли он уйти с поста главы Twitter. В этом же твите он уточнил, что будет придерживаться полученных результатов. В том опросе приняли участие 17,5 миллиона пользователей, большая часть из которых проголосовала за вариант об уходе Маска с поста главы.

После проведения опроса он опубликовал твит, в котором написал, что нужно бояться своих желаний, так как они могут сбываться.

До этого сообщалось о реакции Маска на итоги голосования о его возможном уходе с поста руководителя социальной сети. Предприниматель сказал, что тем, кто действительно сможет спасти существование Twitter, не нужна работа гендиректором.

Пользователи проголосовали за уход Илона Маска из Twitter

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