Маск отреагировал на итоги опроса о своем уходе с поста главы Twitter

Фото: TACC/Zuma

Предприниматель и владелец Twitter Илон Маск прокомментировал итоги голосования о его возможном уходе с поста руководителя социальной сети, передает "Газета.ру".

Ранее бизнесмен опубликовал опрос, в котором предложил пользователям решить, должен ли он сложить полномочия в качестве главы платформы или продолжить работу. Маск подчеркнул, что последует решению большинства.

Пользователи предположили, что Илон Маск уже выбрал нового главу Twitter. Однако сам предприниматель заявляет, что внутри компании в ближайшее время не будет преемника.

"Из тех, кто действительно сможет спасти существование Twitter, никому не нужна эта работа гендиректором. <...> Вопрос не в том, чтобы найти генерального директора, вопрос в том, чтобы найти генерального директора, который сможет поддерживать существование Twitter", – заявил бизнесмен.

Спустя 12 часов после начала голосования в опросе приняли участие более 17,5 миллиона пользователей Twitter. За уход Илона Маска с поста главы Twitter проголосовали 57,5% опрошенных.

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