В офисе Зеленского пожаловались на Twitter

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Соцсеть Twitter изменила свою политику по отношению к конфликту на Украине в худшую сторону. Такое мнение в своем аккаунте в соцсети высказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Тема "конфликта на Украине" исчезла из трендов Twitter", – пожаловался он.

Подоляк подчеркнул, что пользователи с украинскими телефонными номерами не могут зарегистрироваться или войти в свой профиль. Он также заявил, что в соцсети радикально снизилось количество сообщений с упоминанием "русской агрессии".

Ранее новый владелец Twitter Илон Маск сообщил, что в соцсети начали удалять фейковые аккаунты. По его словам, удалению подвергаются аккаунты, распространяющие спам и принадлежащие мошенникам.

До этого Маск объявил об обновлении политики социальной сети. В частности, Twitter уволил сотрудников, занимавшихся модерацией контента и борьбой с фейками.

Маск заявил, что выданные ранее синие галочки верификации в Twitter удалят

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