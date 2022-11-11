Маск заявил о рекордном числе активных пользователей Twitter

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Американский предприниматель Илон Маск рассказал о новом максимальном числе активных пользователей сервиса микроблогов Twitter, передает РИА Новости.

"Сегодня достигнуто рекордное количество активных пользователей", – написал Маск.

По словам предпринимателя, платформа переживает исторический максимум по числу пользователей. Он также выразил надежду на то, что сервера Twitter смогут выдержать повышенную нагрузку.

В конце октября Илон Маск заключил окончательную сделку по покупке сервиса Twitter. Сумма сделки оценивается в 44 миллиарда долларов.

Вместе с тем предприниматель допустил, что платформа может обанкротиться, если не сможет зарабатывать больше, чем тратит. В 2023 году, заявил Маск, отток средств из Twitter может достичь нескольких миллиардов долларов.

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