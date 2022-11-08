Илон Маск может сделать доступ в Twitter платным

Фото: AP Photo/Matt Rourke

Американский предприниматель Илон Маск может сделать платным доступ к социальной сети Twitter. Об этом сообщает Platformer со ссылкой на источники.

По информации портала, бизнесмен вместе со своим советником Дэвидом Саксом обсуждал соответствующий план на одной из последних встреч. При этом пока данное намерение находится под вопросом. Для начала команде необходимо решить, все ли пользователи должны платить за использование платформы.

По данным СМИ, Маск может установить ежемесячный лимит на использование Twitter, по истечении которого пользователю предложат оформить платную подписку.

Ранее предприниматель предложил ввести плату в размере 8 долларов в месяц за голубой значок подлинности учетной записи. При этом он уточнил, что стоимость знака верификации стоит скорректировать с учетом паритета покупательной способности в разных странах. Маск также выразил мнение, что это уничтожит ботов.



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