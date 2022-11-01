Илон Маск предложил ввести плату в 8 долларов за знак верификации в Twitter

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Американский предприниматель Илон Маск предложил ввести в Twitter плату в размере 8 долларов в месяц за голубой значок, который доказывает подлинность учетной записи. Об этом он написал в соцсети.

"Нынешняя система лордов и крестьян в Twitter для тех, у кого есть или отсутствует голубая метка, – это чушь собачья. Власть народу"", – отметил предприниматель.

Вместе с тем он выразил мнение, что цену необходимо скорректировать с учетом паритета покупательной способности в разных странах.

Маск считает, что платная подписка позволит публиковать длинные видеоролики и аудиозаписи, сократить количество рекламы и обеспечить приоритет учетной записи в поисковой выдаче. Предприниматель выразил мнение, что это уничтожит ботов, так как верифицированный аккаунт заблокируют, если заметят вредоносную активность или спам с его стороны.

При этом для аккаунтов публичных фигур, пояснил Маск, будет использована специальная маркировка.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Маск намерен увеличить стоимость платной подписки Twitter Blue. Они сообщали, что цена может увеличиться с 4,99 до 19,99 доллара. При этом из пакета исключат доступ к статьям ряда изданий без просмотра рекламы.



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