02:54Технологии
Маск заявил, что будет единолично руководить Twitter временно
Фото: depositphotos/dolphfynlow
Роспуск совета директоров американской компании Twitter и переход управления полностью под контроль Илона Маска носит временный характер. Об этом Маск заявил в соцсети.
Он не уточнил, как долго сохранится такое положение дел.
28 октября стало известно, что предприниматель Илон Маск возглавил компанию Twitter. Сумма сделки составила 44 миллиарда долларов. Прежнее руководство, в том числе гендиректор Параг Агравал и финдиректор Нед Сигал, покинули штаб-квартиру компании.
Позже сообщалось, что с приобретением Twitter предпринимателя поздравил экс-президент США Дональд Трамп. В апреле Трамп сообщал, что надеется на покупку соцсети Маском, но не планирует возвращаться в случае разблокировки аккаунта.
Маск планирует сократить 75% сотрудников Twitter в случае покупки компании – СМИ
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