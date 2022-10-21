В США могут проверить бизнес Илона Маска

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Бизнес американского предпринимателя Илона Маска могут проверить на соответствие интересам национальной безопасности. Соответствующую возможность рассматривают в администрации президента США Джо Байдена, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в Вашингтоне "обеспокоены угрозами" Маска прекратить обслуживание спутниковой системы связи Starlink на Украине, а также планами совместно с международными инвесторами приобрести Twitter.

Кроме того, власти США утверждают, что предложения Маска по мирному урегулированию ситуации на Украине выгодны Москве. В связи с этим американское правительство вместе с представителями разведсообщества приступило к проработке вариантов проверки деятельности бизнесмена.

Ранее предприниматель объяснил важность Крыма для России. По словам Маска, наличие территории у РФ можно соотнести с владением Америкой Гавайями и Перл-Харбором. В своем заявлении миллиардер уточнил, что Крым является ключевой частью России.

До этого Маск выдвинул собственный план, направленный на урегулирование украинского конфликта. Инициатива миллиардера имеет 4 пункта. План предполагает установление Крыма "федеральной частью России".

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