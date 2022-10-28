Илон Маск возглавил Twitter – СМИ

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Американский миллиардер Илон Маск возглавил Twitter, сообщает CNBC со ссылкой на источники. По информации телеканала, прежнее руководство покинуло штаб-квартиру компании.

"Генеральный директор Twitter Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско и не вернутся", – говорится в публикации.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на инсайдера сообщало, что Маск закроет сделку по покупке Twitter в пятницу, 28 октября. Отмечалось, что такое заявление бизнесмен сделал во время видеоконференции с банкирами, которые участвуют в финансировании сделки.

До этого этого СМИ сообщали, что Маск при покупке Twitter намерен уволить 5,5 тысячи сотрудников. Позднее стало известно, что предприниматель заверил работников Twitter в том, что не планирует сокращать 75% персонала, когда он возглавит компанию.



Маск планирует сократить 75% сотрудников Twitter в случае покупки компании – СМИ

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