Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

08:00

В мире

Маск планирует сократить 75% сотрудников Twitter в случае покупки компании – СМИ

Маск планирует сократить 75% сотрудников Twitter в случае покупки компании – СМИ

Bloomberg назвал фикцией сообщения киевских властей о блэкауте на Украине

Новости мира: премьер Венгрии высмеял инициативу о введении потолка цен на российский газ

Трасс покинула пост премьер-министра Великобритании

Трасс пробыла на посту премьер-министра Великобритании 44 дня

Лиз Трасс сообщила, что покидает пост премьера Великобритании

Борис Джонсон будет бороться за пост главы британского кабмина после отставки Трасс – СМИ

Новости часа: Джонсон примет участие в борьбе за пост главы британского кабмина – СМИ

Новости часа: МИД РФ призвало россиян воздержаться от поездок в недружественные страны

Глава британского Минфина заявил, что не станет бороться за пост премьера

Американский предприниматель Илон Маск собирается уволить 5,5 тысячи сотрудников Twitter при покупке компании. О планах Маска сократить штат до минимума сообщил The Washington Post.

Всего же в Twitter работает 7,5 тысячи человек. По словам авторов статьи, даже если сделка сорвется, то увольнений не избежать, хотя и не таких массовых. Согласно корпоративным документам, нынешнее руководство компании к концу 2023 года планировало сократить фонд оплаты труда примерно на 800 миллионов долларов, что означает уход почти четверти сотрудников.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика