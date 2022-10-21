Маск планирует сократить 75% сотрудников Twitter в случае покупки компании – СМИ

Американский предприниматель Илон Маск собирается уволить 5,5 тысячи сотрудников Twitter при покупке компании. О планах Маска сократить штат до минимума сообщил The Washington Post.

Всего же в Twitter работает 7,5 тысячи человек. По словам авторов статьи, даже если сделка сорвется, то увольнений не избежать, хотя и не таких массовых. Согласно корпоративным документам, нынешнее руководство компании к концу 2023 года планировало сократить фонд оплаты труда примерно на 800 миллионов долларов, что означает уход почти четверти сотрудников.

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