Маск планирует сократить 75% сотрудников Twitter в случае покупки компании – СМИ

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что планирует сократить почти 75% сотрудников Twitter в случае покупки компании. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники и корпоративные документы.

По данным издания, речь идет об уменьшении штата с 7,5 тысяч человек до чуть более 2 тысяч работников.

Как отмечается в материале, даже если Маск не станет владельцем Twitter, в ближайшие месяцы компанию, вероятно, все равно ждут масштабные сокращения. Кроме того, Twitter планирует значительно сократить свою инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что Маск предложил Twitter возобновить переговоры о покупке соцсети. По данным агентства Bloomberg, предприниматель хочет приобрести компанию по стоимости 54,2 доллара за акцию.

После этого стоимость акций соцсети выросла на 15%, до 49,7 доллара за штуку. Из-за этого торги дважды приостанавливались, к концу дня, 4 октября, стоимость бумаг замедлила свой рост, они торговалась уже на уровне 47,95 доллара.

В конце апреля компания Twitter объявила о соглашении с Маском по продаже социальной сети, причем общая стоимость сделки оценивалась в 44 миллиарда долларов.

Однако уже в июле известный предприниматель передал представителю платформы письмо о том, что не будет покупать соцсеть. В документе было указано, что Илон Маск использует свое право расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от сделки. За этим последовал иск от Twitter.



Илон Маск покупает Twitter

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