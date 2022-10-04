Илон Маск решил возобновить переговоры о покупке Twitter

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Основатель Tesla и Space X Илон Маск предложил Twitter возобновить переговоры о покупке соцсети. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, предприниматель хочет приобрести компанию по стоимости 54,2 доллара за акцию.

После этого стоимость акций соцсети выросла на 15%, до 49,7 доллара за штуку. Из-за этого торги дважды приостанавливались, к концу дня, 4 октября, стоимость бумаг замедлила свой рост, они торговалась уже на уровне 47,95 доллара.

В конце апреля компания Twitter объявила о соглашении с Маском по продаже социальной сети, причем общая стоимость сделки оценивалась в 44 миллиарда долларов.

Однако уже в июле известный предприниматель передал представителю платформы письмо о том, что не будет покупать соцсеть. В документе было указано, что Илон Маск использует свое право расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от сделки. За этим последовал иск от Twitter.



Илон Маск покупает Twitter

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