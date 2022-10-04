Илон Маск решил возобновить переговоры о покупке Twitter

20:29
Фото: depositphotos/rafapress
Основатель Tesla и Space X Илон Маск предложил Twitter возобновить переговоры о покупке соцсети. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По данным агентства, предприниматель хочет приобрести компанию по стоимости 54,2 доллара за акцию.
После этого стоимость акций соцсети выросла на 15%, до 49,7 доллара за штуку. Из-за этого торги дважды приостанавливались, к концу дня, 4 октября, стоимость бумаг замедлила свой рост, они торговалась уже на уровне 47,95 доллара.
В конце апреля компания Twitter объявила о соглашении с Маском по продаже социальной сети, причем общая стоимость сделки оценивалась в 44 миллиарда долларов.
Однако уже в июле известный предприниматель передал представителю платформы письмо о том, что не будет покупать соцсеть. В документе было указано, что Илон Маск использует свое право расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от сделки. За этим последовал иск от Twitter.
Илон Маск покупает Twitter
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: