Илон Маск провел "многообещающие переговоры" с Apple

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Руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск поделился, что между Apple и Starlink прошли "многообещающие переговоры", на которых обсудили подключение сервиса к смартфонам компании.

"У нас было несколько многообещающих разговоров с Apple о подключении Starlink. Команда iPhone показала себя как крайне умный коллектив", – рассказал он, передает MacRumors.

Маск отметил, что благодаря объединению спутниковая связь с ‌iPhone‌ будет работать еще лучше, но при условии, если программное обеспечение гаджета сможет адаптироваться к комическим сигналам.

Уточняется, что на данный момент компания Apple пользуется спутниками Globalstar. С их помощью на телефонах можно набрать экстренный вызов. Кроме того, функцией смогут воспользоваться жители, в чьих районах отсутствует сотовая связь и Wi-Fi.

Компания Apple никак не прокомментировала высказывание руководителя SpaceX о сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что Илон Маск отложил приобретение соцсети Twitter. Отмечается, что решение руководитель Tesla и SpaceX перенес, потому что хотел подождать предстоящей речи Владимира Путина.