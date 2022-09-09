Илон Маск провел "многообещающие переговоры" с Apple

18:01
Фото: AP/Pool/Patrick Pleul
Руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск поделился, что между Apple и Starlink прошли "многообещающие переговоры", на которых обсудили подключение сервиса к смартфонам компании.
"У нас было несколько многообещающих разговоров с Apple о подключении Starlink. Команда iPhone показала себя как крайне умный коллектив", – рассказал он, передает MacRumors.
Маск отметил, что благодаря объединению спутниковая связь с iPhone будет работать еще лучше, но при условии, если программное обеспечение гаджета сможет адаптироваться к комическим сигналам.
Уточняется, что на данный момент компания Apple пользуется спутниками Globalstar. С их помощью на телефонах можно набрать экстренный вызов. Кроме того, функцией смогут воспользоваться жители, в чьих районах отсутствует сотовая связь и Wi-Fi.
Компания Apple никак не прокомментировала высказывание руководителя SpaceX о сотрудничестве.
Ранее сообщалось, что Илон Маск отложил приобретение соцсети Twitter. Отмечается, что решение руководитель Tesla и SpaceX перенес, потому что хотел подождать предстоящей речи Владимира Путина.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: