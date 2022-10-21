США убедили Киев в способности Украины победить Россию на поле боя – постпред РФ в Женеве

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США убеждают Украину в ее военной силе, чтобы не допустить мирных переговоров с Москвой, заявил в Twitter постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

По его словам, бессмысленных смертей будет все больше и больше, пока Вашингтон не прикажет Киеву сесть за стол переговоров.

Ранее в СМИ сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обратится к лидерам стран G7 с просьбой увеличить поставки оружия Киеву. Отмечалось, что политик уделил особое внимание средствам противовоздушной обороны.

Президент США Джо Байден в разговоре с Зеленским пообещал продолжать поддерживать Киев необходимым, в том числе системами ПВО. Кроме того, Байден в разговоре с украинским лидером осудил ракетные удары РФ.

До этого Зеленский во время саммита G7 отказался вести переговоры с Владимиром Путиным. Президент Украины отметил, что у главы России нет будущего, поэтому, по его мнению, с ним не может быть диалога.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта для переговоров для достижения целей специальной военной операции на Украине. Он также отметил, что Москва планирует продолжать диалог с теми государствами, которые в этом заинтересованы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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