16:33Политика
Песков подтвердил готовность России к переговорам по СВО
Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта для переговоров для достижения целей специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.
Представитель Кремля подчеркнул, что сама по себе операция продолжается, а ее цели не изменились.
По словам Пескова, Москва планирует продолжать диалог с теми государствами, которые в этом заинтересованы. Речь идет о принципах взаимных заинтересованности, выгоды и уважения.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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