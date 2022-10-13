Песков подтвердил готовность России к переговорам по СВО

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта для переговоров для достижения целей специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что сама по себе операция продолжается, а ее цели не изменились.

По словам Пескова, Москва планирует продолжать диалог с теми государствами, которые в этом заинтересованы. Речь идет о принципах взаимных заинтересованности, выгоды и уважения.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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