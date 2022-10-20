Байден высказал благодарность Трасс за поддержку антироссийских мер на фоне ее отставки

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Президент США Джо Байден высказал слова благодарности премьер-министру Великобритании Лиз Трасс за поддержку антироссийских мер в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Байдена.

Американский лидер высказал признательность британскому премьеру после заявления об ее отставке.

Несмотря на уход Трасс с поста британского премьера, США намерены и дальше поддерживать тесные связи со страной, сообщил Байден. Кроме того, США и Британия и дальше будут работать над решением глобальных вызовов, стоящих перед странами.

"Соединенные Штаты и Соединенное Королевство являются надежными союзниками и давними друзьями, и это никогда не изменится", – говорится в заявлении.

В четверг, 20 октября, в эфире телеканала Sky News Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьер-министра Великобритании. До этого о ее намерении сложить полномочия сообщил информированный источник телеканала.

Предполагается, что на отставку Трасс могли повлиять заявления 16 парламентариев, которые публично призывали ее к уходу с поста. Отмечалось, что в поддержку ухода также были направлены обращения 100 парламентариев.

Позже стало известно, что выборы нового премьера Британии проведут не позднее 28 октября. Об этом сообщил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди.

На фоне заявления об уходе Трасс с поста премьера в зарубежных СМИ появилась информация о том, что за место главы британского правительства готов бороться Борис Джонсон. Ранее политик уже выполнял функции премьера государства.



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