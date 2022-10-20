Глава Минфина Британии Джереми Хант не планирует баллотироваться на пост премьера

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Глава британского Минфина Джереми Хант не будет баллотироваться на пост премьер-министра после отставки Лиз Трасс, сообщает телеканал Sky News.

20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила об уходе в отставку. Она останется во главе правительства, пока не будет найден преемник на ее должность. Трасс занимала должность премьера 44 дня.

Действующий премьер проинформировала о запланированных выборах на должность. По словам Трасс, они пройдут на следующей неделе.

До этого сообщалось о том, что 17 приверженцев консервативной партии публично призывали Трасс сложить полномочия премьера. Кроме того, сообщалось, что около 100 британских парламентариев обратились к председателю Консервативной партии с просьбой о проведении вотума недоверия в отношении Трасс.

Лиз Трасс вступила в должность британского премьера 6 сентября 2022 года. Она являлась лидером Консервативной партии Великобритании. Позже зарубежные СМИ сообщали, что политика Трасс может привести Британию "на обочину". По данным издания, после вступления в должность Трасс столкнулась с множеством проблем. Кроме того, ее послужной список характеризовался как тот, который "не внушает доверия".

План политика сопровождался опасениями в отношении его реализации. Отмечалось, что подобная политика увеличит размер государственного долга. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%.

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