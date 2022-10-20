Борис Джонсон намерен бороться за пост главы кабмина после отставки Трасс – СМИ

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Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон может вновь побороться за этот пост после отставки Лиз Трасс, сообщает издание Express.

"Ожидается, что Борис Джонсон выдвинет кандидатуру на выборах лидера тори", – отмечается в материале.

По данным источника, Джонсон заявил, что речь идет о национальном интересе.

По информации телеканала Sky News, также на должность премьера королевства может выдвинуть свою кандидатуру глава министерства внешней торговли Кеми Баденок.

"Источник, близкий к…Кеми Баденок, намекнул, что она намерена выдвинуть свою кандидатуру в состязании за пост лидера", – отмечается в сообщении.

20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что покидает эту должность. В своем заявлении она пояснила, что не смогла справиться с возложенными на нее обязанностями.

Трасс останется на должности премьера Великобритании до тех пор, пока не будет назначен преемник на ее должность. Сообщалось, что выборы могут пройти до 28 октября, а назначение новоизбранного председателя кабмина на должность может состояться уже к 31 октября.

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