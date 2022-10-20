Медведев попрощался с Трасс словами "пока-пока"

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично попрощался с объявившей об уходе в отставку с поста премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Политик оставил короткое сообщение в Twitter, которым уже давно не пользовался из-за антироссийской позиции соцсети.

"Пока-пока, Лиз Трасс, мои поздравления салату латук", – написал он.

Так Медведев подвел итог распространенного среди британцев шуточного пари: сможет ли Трасс продержаться на посту премьера дольше, чем салат латук в годном для употребления состоянии.

20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что покидает эту должность. В своем заявлении она пояснила, что не смогла справиться с возложенными на нее обязанностями.

Трасс останется на должности премьера Великобритании до тех пор, пока не будет назначен преемник на ее должность. Сообщалось, что выборы могут пройти до 28 октября, а назначение новоизбранного председателя кабмина на должность может состояться уже к 31 октября.



Глава британского Минфина заявил, что не станет бороться за пост премьера

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!