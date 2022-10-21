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08:02

Происшествия

Воздушную тревогу объявили в Киеве

Фото: ТАСС/Zuma

В пятницу, 21 октября, в Киеве объявили воздушную тревогу, сообщает городская государственная администрация в телеграм-канале.

"В Киеве объявлена воздушная тревога", – говорится в сообщении.

Ранее воздушную тревогу объявили во всех областях Украины 20 октября. Утром воздушная тревога звучала в Киеве, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и ряде других областей.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествия

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