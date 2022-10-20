Стремоусов рассказал о планах освободить еще три региона Украины

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о планах освободить еще три украинских региона. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы планируем после отражения атаки на Херсон перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск", – заявил он.

Президент России 19 октября ввел военное положение в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Правительству было поручено оперативно представить предложения о мерах, которые будут применяться на этих территориях.

Также Владимир Путин подписал указ о введении режима повышенной готовности в Центральном и Южном федеральных округах России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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