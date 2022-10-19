Срочников не будут направлять в зону СВО из-за военного положения в новых регионах – СФ

Фото: официальный сайт Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации/Григорий Морочковский

Срочников не будут направлять в зону спецоперации из-за введения военного положения в новых регионах РФ. Об этом сообщил председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Нет, не будут (направлять для участия в СВО. – Прим. ред.). До этого было определено, где могут принимать участие срочники", – приводит его слова ТАСС.

Владимир Путин 19 октября ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Правительству было поручено в трехдневный срок представить предложения о мерах, которые будут применяться на территориях, где введено военное положение.

Также глава РФ подписал указ о введении режима повышенной готовности в Центральном и Южном федеральных округах России. Главам регионов было дано поручение выполнить мероприятия по территориальной и гражданской обороне, а также защите от ЧС природного и техногенного характера.



Совфед утвердил указ президента о введении военного положения в четырех новых регионах РФ

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