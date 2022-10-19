Введение повышенной готовности в ЦФО и ЮФО не ограничивает права граждан – Клишас

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба СФ

Введение режима повышенной готовности в ЦФО и ЮФО России не повлечет ограничения прав проживающих там граждан, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

По его словам, указы президента лишь определяют режимы реагирования для различных субъектов РФ, исходя из реально существующих угроз.

"Данные решения касаются в первую очередь органов публичной власти, права граждан никак не ограничиваются", – написал Клишас в своем телеграм-канале.

По словам вице-спикера Совфеда Константина Косачева, указы Владимира Путина о введении военного положения в четырех регионах РФ и режима повышенной готовности в ЦФО и ЮФО не требуют внесения каких-либо изменений в законодательство.

"Никаких дополнительных изменений в действующее российское законодательство в связи с этими указами президента РФ не потребуется. Все уже учтено, все уже имеется и прописано в нашем законодательстве", – приводит его слова ТАСС.

19 октября Путин объявил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Кабмину поручено в трехдневный срок представить предложения о мерах, которые будут применяться на территориях, где введено военное положение.

Также президент подписал указ о введении режима повышенной готовности в Центральном и Южном федеральных округах РФ. Главам субъектов поручено осуществить мероприятия по территориальной и гражданской обороне, а также защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В приграничных с Украиной регионах России введен средний уровень реагирования. Это Крым, Севастополь, Краснодарский край, а также Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области. В остальных субъектах РФ – режим базовой готовности.



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