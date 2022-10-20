Пленный солдат ВСУ рассказал о нарушениях украинским спецназом Минских соглашений

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Во время так называемой антитеррористической операции, которую ВСУ проводили с 2014 года, украинский спецназ неоднократно нарушал предусмотренный Минскими соглашениями режим тишины. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал пленный замначальника командного пункта 56-й мотопехотной бригады ВСУ подполковник Валентин Алтухов.

"Силы спецоперации (Операция объединенных сил. – Прим. ред.), они нам не подчинялись, действовали по своему плану, и такое бывало, что они открывают огонь по вашей территории, а потом ответки нам приходят, то есть это как бы удивляло и раздражало при общем требовании соблюдать тишину", – сказал украинский военный.

Он также подчеркнул, что украинским военным даже платили, чтобы они соблюдали требования режима тишины, но и это не помогало.

Ранее комиссия СПЧ ООН заявила о минимум двух совершенных преступлениях ВСУ в отношении российских пленных. Как следует из доклада, украинские военные совершали выстрелы, а также наносили ранения и осуществляли пытки в отношении российских военнопленных.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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