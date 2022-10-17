Группа разведчиков ВСУ попала в плен на сватовском направлении под Харьковом

Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие ЛНР взяли в плен группу разведчиков ВСУ в районе села Берестовое в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинского военнослужащего 92-й отдельной механизированной бригады Виктора Бережного.

"Нас было шестеро разведчиков. Мы должны были пройти три километра, чтобы завести группу. Мы прошли два километра, два разведчика пошли – командир группы с товарищем – и не вернулись. Мы услышали выстрелы, я пошел за помощью и попал в плен", – рассказал пленный.

По его словам, в боевых действиях под Харьковом в районе Балаклеи, Купянска и Шевченково принимали участие не менее 100 наемников из иностранного легиона, в том числе офицеры из США, Великобритании и Польши.

Бережной подчеркнул, что лично завел на это направление семь групп иностранных наемников, в каждой из которых было около 20 человек.

В августе сообщалось, что российские военные нанесли удар высокоточным оружием наземного базирования по пункту размещения иностранных наемников в Харькове. Было уничтожено более 90 боевиков.

Также Воздушно-космические силы РФ уничтожили более 80 военнослужащих 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Великое Артаково (Николаевская область) и Белая Криница (Херсонская область). Также более 50 солдат противника получили ранения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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