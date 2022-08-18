Российские военные уничтожили более 90 наемников в Харькове

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Российские военные нанесли удар по пункту размещения иностранных наемников в Харькове. Об этом сообщает министерство обороны России.

"Высокоточным оружием наземного базирования поражен пункт временного базирования иностранных наемников в городе Харьков. Уничтожено более 90 боевиков", – говорится в сообщении.

Также Воздушно-космические силы РФ уничтожили более 80 военнослужащих 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Великое Артаково (Николаевская область) и Белая Криница (Херсонская область). Также более 50 солдат противника получили ранения.

Ранее сообщалось, что в результате ударов ВС России в Херсонской области было уничтожено значительное количество украинских резервистов, вооружения и военной техники, которые прибыли для разгрузки на железнодорожную станцию Калининдорф.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

