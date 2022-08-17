В МО РФ заявили об уничтожении большого числа резервистов ВСУ в Херсонской области

Фото: Минобороны РФ

В результате ударов ВС России в Херсонской области было уничтожено значительное количество украинских резервистов, вооружения и военной техники, которые прибыли для разгрузки на железнодорожную станцию Калининдорф.

"За сутки поражены девять пунктов управления, в том числе 46-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области, 56-й мотопехотной бригады в районе Яснобродовка Донецкой Народной Республики, 28-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Николаева", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ВСУ несут большие потери в Донбассе, военнослужащие массово оставляют позиции под Соледаром.

По данным Минобороны РФ, аналогичная ситуация наблюдается и в районе Марьинки, где из-за нехватки боеприпасов и больших потерь дезертировали более половины личного состава 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

