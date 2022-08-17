Специалисты ЗВО ретранслируют радиосигналы для населения освобожденных территорий Украины

Фото: Минобороны РФ
Радиосигналы для украинских военных и населения освобожденных территорий Украины транслируются специалистами мобильного радиокомплекса Западного военного округа (ЗВО), сообщается на сайте Минобороны России.
"Мобильный радиокомплекс на базе бронеавтомобиля "Тигр" слышен в радиусе как минимум 15 километров. В эфире радио "Жизнь" – популярная музыка, актуальные новости и главное – подробные инструкции как выжить. Адресованы они военнослужащим Украины: "Радио "Жизнь", инструкция! Солдаты и офицеры ВСУ, ваше сопротивление бесполезно", – говорится в сообщении.
По мнению специалистов, радио "Жизнь" также слушают и за линией фронта.
"Выберите жизнь, прекратите сопротивление и сдайтесь русским войскам. Ознакомьтесь с текстом Женевской конвенции о защите гражданского населения в ходе военных действий", – следует из текста радиооповещения.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что реальные потери военных ВСУ огромные, однако руководство Украины скрывает настоящие цифры. При этом показания украинских военнопленных дают возможность сформировать истинное представление о происходящем.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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