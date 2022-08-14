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Российские Вооруженные силы полностью освободили населенный пункт Уды в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.

Также военные поразили в Харькове штаб 247-го батальона 127-й бригады территориальной обороны, а в области – четыре пункта временной дислокации, живую силу и военную технику противника.

Кроме того, за сутки ВС России уничтожили в ДНР свыше 200 националистов. ВКС нанесли высокоточные удары по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады в районе Дзержинска. В результате это подразделение потеряло порядка 40 человек личного состава и 9 единиц техники.

В районе села Срибное огневые удары по позициям 53-й механизированной бригады ВСУ уничтожили около 200 националистов и 15 единиц техники. В окрестностях сел Опытное и Первомайское более 200 военнослужащих украинской 56-й мотопехотной бригады отказались выполнять боевые задачи и оставили позиции из-за больших потерь.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.