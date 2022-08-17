Военнослужащие ВСУ бегут с позиций в Соледаре – Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины несут большие потери в Донбассе, военнослужащие массово оставляют позиции под Соледаром. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили свои подразделения, убыв в неизвестном направлении. Укомплектованность бригады личным составом из-за больших потерь остается менее 50%", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, аналогичная ситуация наблюдается и в районе Марьинки, где из-за нехватки боеприпасов и больших потерь дезертировали более половины личного состава 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ.

В Минобороны РФ отметили, что за последние 24 часа ВС РФ уничтожили девять пунктов управления украинских подразделений, в числе которых объекты 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Яснобродовки в ДНР, 46-й аэромобильной бригады под Белой Криницей в Херсонской области, и 28-й мотопехотной бригады в районе Николаева.

Также российские военные нанесли удар по железнодорожной станции Калининдорф, уничтожив большое число резервистов, вооружения и техники, добавили в министерстве.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что реальные потери военных ВСУ огромные, однако руководство Украины скрывает настоящие цифры. При этом показания украинских военнопленных дают возможность сформировать истинное представление о происходящем.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

