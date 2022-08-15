ВКС РФ уничтожили на Украине более 100 наемников из Польши и Германии

Фото: Минобороны РФ
Военные РФ уничтожили больше 100 наемников из-за рубежа под Харьковом, сообщает министерство обороны России.
"Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Уничтожено свыше 100 и ранено более 50 боевиков из Польши, а также Германии", – отмечается в сообщении.
Также российские военные ударили по позициям 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской украинских бригад в районе Угледара, Доброполья и села Водяное. Потери составили свыше 260 боевиков.
По данным военного ведомства, ВС РФ уничтожили около 70% личного состава Вооруженных сил Украины в районе Марьинки и более 50% солдат и техники на Соледарском направлении.
Также цели были поражены в Херсонской и Днепропетровской областях, при этом высокоточные ракеты поразили несколько тяговых электроподстанций в районе железнодорожных станций Апостолово и Синельниково.
Всего за прошедшие сутки российским военным удалось поразить в том числе два пункта управления ВСУ и шесть складов с боеприпасами и горючим.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Уды под Харьковом. Также российские военные поразили в Харькове штаб 247-го батальона 127-й бригады территориальной обороны, а в области – четыре пункта временной дислокации, живую силу и военную технику противника.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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