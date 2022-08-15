Российские ракетные комплексы "Искандер" нанесли 50 ударов по ВСУ

Максимальный урон военной инфраструктуре украинских формирований наносят российские расчеты ракетных комплексов "Искандер". За время спецоперации ракетчики Восточного военного округа нанесли более 50 ударов по складам техники, опорным пунктам и комплексам противовоздушной обороны противника.

"Искандеры" способны поражать цели на расстоянии до 500 километров. В арсенале есть как баллистические, так и крылатые ракеты. Укрыться от них практически невозможно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.