В парламенте Британии заявили, что Лавров переиграл "ничего не понимающего" Джонсона

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Министр иностранных дел России полностью доминировал на переговорах с Борисом Джонсоном, когда тот был главой МИД Великобритании, заявил член британского парламента от Лейбористской партии Крис Брайант.

"Лавров <…> переигрывал Джонсона хитростью, а тот даже не мог понять, что происходит", – сказал политик в интервью изданию Espreso.

При этом парламентарий не уточнил, о каких именно переговорах между Москвой и Лондоном идет речь. Брайант также заявил, что, по его мнению, на посту главы министерства иностранных дел Соединенного Королевства Джонсон был слишком слаб во время контактов с Россией.

7 июля Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства. 20 июля стало известно, что в финал борьбы за кресло британского премьера вышли главы МИД страны Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак.